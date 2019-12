Verwarring alom: provincie trekt Gelderse kunst terug uit verkoop

door Freke Remmers

De Provincie Gelderland schoont haar kunstcollectie op. Komende zondag gaan er 134 kunstwerken in de verkoop via een online veiling. De werken passen volgens de provincie niet in het profiel van de collectie. Dat betekent dat de kunstenaar in Gelderland woont of werkt of dat het werk (een deel van) Gelderland verbeeldt. Ook werken die de provincie dubbel heeft, gaan onder de hamer.

Er zaten ook kunstwerken van de landelijk bekende Reggy Gunn bij. Er werd veel belangstelling voor verwacht, maar de provincie trekt de werken terug uit de verkoop. Omroep Gelderland zag op internet dat Reggy Gunn in Heerewaarden (gemeente Maasdriel) woont en dus gewoon Gelders is. 'Hij hoort dus gewoon in onze collectie', reageert een woordvoerder.

Oud adres

Maar ook dát bleek niet te kloppen. 'Ik woon al jaren niet meer in Heerewaarden. Ik woon in Amsterdam', reageert Reggy Gunn via de telefoon. Hij is verbaasd dat Google en de Telefoongids hem nog steeds in Gelderland plaatsen, waar hij wel 17 jaar heeft gewoond. Hij weet dan ook niks van een veiling van zijn werk, ook al zegt de provincie alle kunstenaars te hebben benaderd om hun eigen werk eventueel terug te nemen. 'Misschien hebben ze dan mijn oude adres gebruikt?'

'Nu weet ik het ook niet meer', verzucht de provinciewoordvoerder op deze nieuwe ontwikkeling. Maar het werk van Reggy Gunn wordt alsnog teruggetrokken uit de collectie, blijkt even later. 'Dat hij nu in Amsterdam woont, maakt niet uit. De link met Gelderland blijft.'

Onder de hamer

Overige werken waar vanaf zondagavond op geboden kan worden, zijn, als het goed is, inderdaad niet-Gelders. Die zijn uit een landelijke regeling voor kunstenaars voortgekomen en daardoor in de collectie gekomen. Zo gaan er kunstwerken van Wim Bosma, Abraham de Miranda, Theo Stiphout en Jaap Visser onder de hamer.

Voor het werk van Reggy Gunn had de provincie veel belangstelling verwacht. Dat geldt nog steeds voor de kunst van Pat Andrea, Chris de Bueger, David van de Kop en Toon Teeken.