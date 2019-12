Nijkerk krijgt derde bibliotheek: school, opvang, buurthuis en bieb samen

Bibliotheken komen de laatste tijd vaak in het nieuws omdat ze het hoofd moeilijk boven water kunnen houden. In de gemeente Nijkerk hebben ze daar geen last van. Er komt binnenkort zelfs een nieuw gebouw bij. Een multifunctioneel gebouw, waar straks naast de bieb ook een buurthuis, kinderopvang en school in huist.

Maandag brengen de kinderen van de Johannes Calvijnschool al de eerste boeken naar het gloednieuwe gebouw. 'Anderhalve week terug is het pand opgeleverd en nu kunnen we echt aan de slag. Het wordt prachtig' zegt directeur Roel Zuidhof spreekt met aanstekelijke enthousiasme. 'We hebben al vestigingen in Nijkerk en in Hoevelaken, maar sinds het verdwijnen van de bibliobus in 1993, was er grote behoefte aan een centrale plek in Nijkerkerveen.'

Investering in crisistijd

Overigens is het niet zo dat de trend van bibliotheken in zwaar weer helemaal aan Nijkerk voorbij gaat. 'Ook wij hebben daarmee te maken gehad. Er is behoorlijk wat geld afgegaan, maar juist in de crisistijd heeft de gemeente besloten te investeren in dit project. Daar ben ik enorm blij mee.'

De Johannes Calvijnschool verhuist eind december naar de nieuwe locatie. Naast de school en de bibliotheek komt er ook een kinderopvang, een buurthuis en een peuterspeelzaal in het gebouw. 'Dit was ook echt nodig voor het dorp. Er was nauwelijks of geen nieuwbouw, de jongeren trokken weg en het dreigde stil te worden.'

De officiële opening van het gebouw volgt vermoedelijk in de loop van 2020. 'Dat willen we niet onopgemerkt voorbij laten gaan. Hopelijk kunnen we het door iemand van het koningshuis laten openen. Dat zou fantastisch zijn.'