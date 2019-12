Tienjarig jubileum voor Kersthuis in Hengelo

Dennis van Hagen beleeft dit jaar een jubileum met zijn felverlichte Kersthuis in de Maanstraat in Hengelo. Hij startte de traditie tien jaar geleden met zijn inmiddels overleden vader en broer en heeft in de afgelopen jaren in hun herinnering zijn woning steeds uitbundiger opgetuigd.

'Toen ik begon was het een lichtslangetje hier en een strengetje daar', vertelt de zichtbaar trotse eigenaar Dennis. 'Als je die foto’s terugkijkt is het net of er van een afstand tegenaan is gegooid. Nu staat het er een iets netter bij.' Tienduizenden kerstlampjes verlichten dit jaar de woning en ook de twee grote sneeuwpoppen zijn niet te missen. Zelf is hij het meest trots op zijn voorraam. 'Daar heb ik dit jaar zo’n schik van', zegt Dennis. 'Ik ben ’s avonds om half 10 met dat raam begonnen en ik was ’s nachts om vijf uur pas klaar.'



Zoals elk jaar kan de versiering van de woning in Maanstraat rekenen op verschillende reacties. 'De een vindt het mooi, de ander niet', weet Dennis. 'Als ik mensen die het niet mooi vinden het verhaal vertel, kijken ze er in een keer heel anders tegenaan. De meningen zijn verdeeld, maar dat is met alles.'