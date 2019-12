Gezocht: nieuwe plek voor 20 mishandelde, getraumatiseerde paarden

De stichting paardenopvang Achterhoek zoekt een nieuwe locatie voor 20 paarden. We zoeken een stuk grond om te huren, van liefst 2 á 3 hectare met een schuur waar we stallen voor de paarden kunnen maken. Het huurcontract voor de plek waar we nu de paarden opvangen in Harreveld is opgezegd per 1 juni. Dus we moeten op korte termijn een nieuwe plek vinden. Het maakt niet uit waar het is, alles is welkom. Het hoeft ook niet per se in de Achterhoek, als we maar weer een passende plek hebben. Er is wel enige haast bij dus we hopen dat iedereen mee kan denken.

Stichting Paardenopvang Achterhoek heeft als doel paarden die mishandeld, verwaarloosd, lichamelijk en/of geestelijk getraumatiseerd zijn, een nieuwe kans te geven. We geven de paarden de ruimte en de tijd om weer paard te mogen zijn. Alle paarden die bij ons komen krijgen paardvriendelijke aandacht. Ze krijgen de ruimte om tot rust te komen en ze mogen hun ‘oude’ gewoonten laten voor wat ze zijn. Wanneer wij denken dat een paard er aan toe is, gaan we hem of haar leren dat het echt fijn kan zijn om met mensen om te gaan.

Daarna wordt het tijd dat ze kennis maken met een fijn, lief en zorgzaam mens die helemaal voor haar of hem gaat. We verwachten echt mensen die komen met liefde voor het paard in hun hart. Wij willen zo graag dat het paard de rest haar of zijn leven een fijne plek heeft met een vertrouwd persoon.

Heeft u suggesties of een oplossing voor de Stichting Paardenopvang Achterhoek? Reageer dan hieronder.