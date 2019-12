Oosting wil Vitesse wel aanvallend en agressief laten voetballen: 'Ik verwacht maximale inzet'

'Ik heb het gevoel dat het hartstikke goed is gegaan deze week. Ik heb er ook van genoten.' En dat viel wel te zien, de trainer zat overal strak bovenop. 'Het was vooral genieten omdat ik met topspelers werk die er alles voor over hebben om maximaal te presteren, ze streven naar perfectie. Dat hoort ook bij mij. Maar ik zit er graag bovenop hoor, zo ben ik namelijk als mens en als trainer. Ik geef 100 procent en verwacht van iedereen kwaliteit. Van de spelers en van mezelf.'

En met die inzet moet Feyenoord zondag het eerste slachtoffer zijn van Vitesse. Na vijf nederlagen op rij moet er nu een reactie komen onder de nieuwe trainer. 'Tegen Feyenoord beginnen, dat is toch mooi. Ik heb daar heel veel zin in, het is toch een topclub met een goed elftal', zo vertelt Oosting.

'Initiatiefrijk voetballen'

'Hoe ik ga spelen? Met 11 man. Nee, we gaan spelen zoals ik training geef. Ik verwacht dat ze maximale inzet tonen en initiatiefrijk voetballen. Ik wil ook het verdedigende blok wat 'hoger' zetten, maar we moeten goed verdedigen en agressief zijn.' Daarmee geeft de kersverse trainer aan dat hij het anders gaat doen dan Leonid Slutskiy, die vaak verdedigend speelde en lange ballen hanteerde. Oosting wil terug naar de basis, aanvallen en geconcentreerd spelen. 'En waar het kan, hoog druk zetten. We moeten voetballen waar het kan.'

En daarbij zijn ook wat wijzigingen nodig in de opstelling, vindt Oosting. De trainer wilde er vrijdag nog niet te veel over uitwijken wie zijn positie verliest, maar duidelijk is dat Honda zijn plek kwijt is aan Navarone Foor. Hij vormt samen met Bazoer en Bero het middenveld. Daardoor lijkt het er ook op dat de Emmenaar teruggaat naar een 4-3-3 systeem. Dat zal betekenen dat Dicko voorin een plek op rechts krijgt, ten koste van Keisuke Honda.

Vermoedelijke opstelling: Pasveer, Lelieveld, Doekhi, Obispo, Clark; Bero, Bazoer, Foor; Dicko, Matavz en Linssen.



