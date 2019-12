Waarom gist belangrijk is voor een goed bokbiertje

In het Omroep Gelderland-programma Beste Bok van het Oosten legt hij uit waarom het zo belangrijk is. 'Het geeft de doorslag bij het brouwen. Het is trouwens geen ingrediënt maar een belangrijke toevoeging. Elk gist-ras heeft een eigen karakter, en die maakt het bier.' Tichelaar probeert de grens op te zoeken in het maken van bier door producten te gebruiken die niet alledaags zijn.

'Zo maken we ons bier in een bijzonder vat. We laten rijpen in een whiskeyvat wat daarvoor een portvat was. En die smaken proef je erg terug.' Er zijn daar maar 150 flessen van gemaakt. Elke fles is genummerd en heeft een certificaat.

Bekijk de uitzending van Beste Bok van het Oosten