Uniek! Achterhoekse bakker maakt taart met Bokbier

Bakker Michel Nales uit Groenlo doet dat, laat hij zien in het Omroep Gelderland-programma Beste Bok van het Oosten. Of hij veel met bier heeft? 'Nee, ik heb helemaal niks met bier. Vroeger ben ik er zo slecht van geweest dat ik het niet meer doe. Alleen bij gelegenheden dan.'

Hij verwerkt bokbier en kaneel in zijn taart. 'De smaak komt pas in de oven terecht in het product.' Of het een trend is? 'In brood wordt het al wel gedaan. Bier gebruiken in een taart is wel uniek! Het is best uniek wat we hier doen.' Naast Bokbier wordt er sinaasappeljam gebruikt en chocoladesaus. Niet alleen in de bodem zit bokbier, ook wordt er bokbier over de bodem gesmeerd. 'Je ruikt het al direct lekker', roept de bakker.

Alcohol in de taart

Zit er dan ook alcohol in de taart? Of verdampt het? 'De negen procent alcohol blijft er gewoon inzitten', lacht Nales.

Bekijk de uitzending van Beste Bok van het Oosten