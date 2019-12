Buurtbewoners in shock na plofkraak: 'Een enorme knal, niet te beschrijven!'

Terwijl iedereen in de buurt in een diepe slaap lag, bliezen vermoedelijk twee daders de pinautomaat van de SNS Bank op. Kolkman woont met haar vriend direct erboven. Ze slapen zelfs recht boven de pinautomaat. 'Ik hoorde eerst wat geroezemoes', legt ze uit. 'Een paar minuten later was het een enorme knal, niet te beschrijven. Het was gelijk duidelijk dat het wel iets heftigs moest zijn.'

Gas- en brandlucht

Ze ging direct met haar vriend het bed uit en ze belden alarmnummer 112. Omdat ze gas en een brandlucht roken, gingen ze direct hun woning uit. De normale trap was door schade van de explosie niet begaanbaar meer: 'We zijn met de brandweerladder via de achterkant van ons dakterras naar beneden gehaald en opgevangen bij de buren.'

Kolkman gaf eerder al bij de gemeente aan zich zorgen te maken over een mogelijke plofkraak bij de pinautomaat onder hun woning. Ze kregen te horen dat het risico van deze plek niet te groot was en er werden ook enkele maatregelen genomen. Zo werden er paaltjes geplaatst die moesten voorkomen dat de automaat met een auto kon worden geramd.

Voorlopig niet in woning

Helaas blijkt nu dus dat de plek toch te gevaarlijk was. De schade aan de woning is volgens Kolkman enorm. Er is hen al wel verteld dat de woning uiteindelijk wel te herstellen is, maar voorlopig kunnen ze er niet meer in. 'Ik besef het nog niet echt. Ik sta te shaken als een rietje.'