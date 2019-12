'Emotioneel trek ik het niet', getraumatiseerde paarden dreigen op straat te belanden

'Toen ik de brief las, was ik in shock', benadrukt Gerrit Simmelink, initiatiefnemer van de opvang. 'Daarna heb ik m'n emoties even op slot gezet.'

Hij moet nu eerst op zoek naar een nieuwe plek voor zijn paarden. Een huis voor hemzelf is voor latere zorg. Simmelink woont sinds vijf jaar met achttien paarden in Harreveld. Zijn dieren staan voorop, hij leeft voor zijn paarden.

Oproep op Facebook

Simmelink zoekt een stuk grond van 2 á 3 hectare, met een schuur waarin hij stallen voor de paarden kan maken. ''Ik zou het liefst bij mijn paarden blijven wonen, maar dat is van ondergeschikt belang.'

Hij plaatste een oproep op Facebook. Die is inmiddels honderden keren gedeeld. Hij heeft inmiddels een aantal reacties binnengekregen. De eerste optie heeft hij al bezocht. Of er iets tussen zit wat passend is, is nog lastig in te schatten.

Simmelink heeft het er erg moeilijk mee. 'Emotioneel trek ik het niet. Ik ben bang dat er een stukje van m'n leven wordt afgenomen.'

De Achterhoeker begon met zijn opvang in een oude koeienstal. Inmiddels zet hij zich al 20 jaar in voor het welzijn van paarden. Het is zijn way of life. Al zijn geld en tijd gaat op aan de opvang van de dieren.

'Niemand wil ze hebben'

Als er geen alternatief paardenverblijf gevonden wordt, vreest Simmelink het ergste: 'Dat ze bij de slacht belanden. Dan word ik helemaal gek. Deze paarden hebben allemaal issues. Niemand wil ze hebben, want iedereen wil iets met zo'n paard kunnen.'

Gerrit met een van de paarden. Foto: Omroep Gelderland

Bij de opvang helpt Simmelink de paarden te revalideren. Het doel is altijd om de paarden uiteindelijk weer psychisch gezond te krijgen zodat ze ondergebracht kunnen worden bij een nieuw baasje.

Utopie

Of hij het nieuwe onderdak weer kosteloos kan gebruiken, zoals nu het geval is, lijkt Simmelink een utopie. 'Als ik moet gaan huren, zal ik m'n beleid moeten aanpassen.'

Heeft u suggesties of een oplossing voor de Stichting Paardenopvang Achterhoek? Reageer dan via de site van Gelderland helpt.