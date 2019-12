Dieren op de Veluwe worden gelokt met fruit voor het perfecte plaatje

'Voeren mogen ze niet volgens de wet. Ze mogen wel lokken, en dat doen ze eigenlijk', legt hobbyfotograaf Lydia van der Kuilen uit. Er worden appels in de natuur gegooid om de dieren te lokken. 'Ik kom hier minimaal één keer in de week', legt Van der Kuilen uit in het Omroep Gelderland-programma Onze Veluwe.

Exclusief zijn de gemaakte foto's niet. Er staan vaak hordes mensen op dezelfde plek het zelfde dier te fotograferen. 'Ik kan me daar van afsluiten. Je moet elkaar de foto ook gunnen. Je bent niet de enige.' De hobbyfotografen kennen elkaar ondertussen al. Ze kletsen geregeld en laten foto's zien. Is het misschien een dierentuin? 'Nee! Dat is het niet. In de dierentuin weet je dat het er echt zit. Dat is hier niet het geval. Je weet niet wat je tegenkomt.

