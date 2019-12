Varkenshouder begint camping: 'Het is heel anders dan varkens die toeristen'

De familie Van Hierden runt al tien jaar een camping op de Veluwe. 'Dit had ik 15 jaar geleden niet gedacht. Ik vind het gezellig en heb er absoluut geen spijt van. Het is wel even anders dan varkens, die toeristen', legt eigenaar Marjan van Hierden uit in het Omroep Gelderland-programma Onze Veluwe.

De familie is de camping gestart nadat ze geen nieuwe varkensschuur mochten bouwen. De schuur die er stond was op, dus zewilde een grotere bouwen. Ze hadden de rechten, maar de provincie en de gemeente wisten het tegen te houden. 'Na vier jaar was ons geduld op. Dus besloot mijn man op een zaterdagavond om een camping te beginnen.' Zes weken later kregen ze ook daadwerkelijk de vergunning.

Vetpot

Vetpot is het niet. 'Van een agrarisch bedrijf zoals die van ons kun je niet bestaan. Mijn man doet hiernaast nog loonwerk en de camping, dus dat zegt genoeg.' Ze weten niet hoe lang ze het nog gaan volhouden. 'De lol raakt er steeds af. Door de regelgeving wordt het allemaal onzeker.'

