Uren in de rij én regen voor chocoladerestanten in Arnhem

Het is de dag na Sinterklaas en dat betekent voor chocolaterie Mousset in Arnhem de traditionele 'brokkendag'. De winkel verkoopt ruim 600 kilo aan chocoladerestanten. Mensen staan urenlang in de rij én regen om kilo's chocolade voor een spotprijs in te kunnen slaan. De 'winnares' stond om 06.15 uur al op de stoep.

De gelukkige winnares krijgt namelijk een jaar lang gratis chocolade. Ze mag elke week voor tien euro aan chocolade komen ophalen bij de winkel. En volgend jaar krijgt de vrouw voorrang op de rest van de rij en mag ze samen met de eerste klant naar binnen gaan. Niet meer urenlang in de rij staan dus. 'Dan kom ik één minuut voor tien, niet eerder', zegt ze met een grote lach op haar gezicht. Het wachten in de regen was het allemaal waard, volgens haar.

Maar waarom zou je zo vroeg al in de rij gaan staan? De vrouw had een belofte gemaakt aan haar kleinkind. Ik heb tegen hem gezegd: 'Oma gaat er voor jou een keer heen en dan gaat oma eerste worden, dus ik ben m'n belofte nagekomen.' Het in de rij staan voor de chocolade is echt een familietraditie. 'Mijn moeder kwam hier altijd al en wij hebben het weer overgenomen.' Haar boodschappentas zit inmiddels helemaal vol met zakken chocolade.

Traditie

Eigenaar Martin Gerrits verwacht zo'n 600 klanten vandaag. Dat er een meterslange rij stond, had hij niet verwacht. 'Ik zou niet in de stromende regen gaan staan'. Toch snapt hij het wel. 'De mensen staan er voor de uitermate goede kwaliteit chocolade. Al 60 jaar is dit een traditie.'

Een andere meneer in de lange rij kan dat bevestigen. Hij staat er al ruim een uur. 'Mijn vader komt hier al ruim dertig jaar, dus het is een soort traditie geworden om hier lekkere chcoladebrokken te gaan halen.' Vroeger ging hij met zijn vader mee, maar nu wisselen ze elkaar af. 'Tegenwoordig maken we de afspraak dit jaar ga jij, en volgend jaar ga ik. We proberen er voor te zorgen dat er altijd wel iemand van onze familie hier is.' Het is voor hem geen wedstrijd om de eerste te zijn. 'Toen draaide ik me lekker nog een keertje om.'