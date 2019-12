Ermeloërs starten petitie tegen geluidsoverlast van evenementen

Patrick Kappenberg is de initatiefnemer van de petitie. 'Er worden heel erg veel evenementen georganiseerd voor de toeristen. Wij gaan hooguit één keer, en lopen er dan snel overheen. Want het is altijd hetzelfde, en dat doen ze voor de toeristen.' Tegen de toeristen zelf heeft hij niks: 'Dat geeft leven in de brouwerij, en is goed voor de horeca. Alleen die overlast van het geluid is het probleem. De toerist zelf is welkom!'

Hij heeft heel veel informatie over het geluid verzameld. 'Toen het de laatste jaren meer is geworden ben ik bezwaarschriften gaan schrijven.' Kappenberg hoeft zijn strijd de laatste tijd niet alleen meer te voeren. Jan Minderhoud wil ook dat het wat rustiger gaat worden in het dorp. 'Dat geluid gaat in je systeem zitten en zorgt voor een non stop-stressgevoel. De kopjes staan te rinkelen in de kast.'

Elders overnachten

Kappenberg en Minderhoud bezoeken geregeld evenementen om te controleren. 'In de avond krijg je ander publiek, en dan gaat alles los.' Op het evenement doen ze metingen. 'Ik rij vaak lekker weg als er overlast is, dan overnacht ik ergens anders', zegt Kappenberg. 'En dat doen er meer hier. Die gaan weg', voegt Minderhoud toe.

