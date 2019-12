Arnhem mist doel: inwoners komen moeilijk uit de bijstand

Het aantal uitkeringen daalt in Arnhem minder hard dan in vergelijkbare gemeenten. Vooral de uitstroom naar werk blijft achter. En dat is niet in lijn met de coalitieafspraken.

De coalitiepartners, GroenLinks, VVD, D66 en PvdA, spraken af dat de uitstroom uit de bijstand minimaal de landelijke trend moet volgen. Daar bovenop wilden de partijen nog eens 500 Arnhemmers extra aan het werk helpen. Daarvoor is 2,5 miljoen euro vrijgemaakt. Het programma 'Doorbraak naar werk' werd gestart. Maar dat kan de ambities vooralsnog niet waarmaken.

Weinig uitstroom naar werk

Arnhem verstrekt momenteel 7.909 uitkeringen, en dat is ruim 200 minder dan vorig jaar. Maar het economische tij zit ook mee, en vergelijkbare gemeenten deden het nog beter. De instroom in de bijstand is in Arnhem relatief laag, maar de uitstroom blijft achter. En binnen de groep uitstromers zijn er in verhouding weinig die dat doen naar werk.

Onder de uitkeringsgerechtigden zijn in Arnhem veel ouderen en mensen die al lang een uitkering vangen. Dat kan een oorzaak zijn van de moeizame uitstroom. Deze groep is moeilijker aan het werk te helpen.

Tekort op bijstandsbudget

Het hoge aantal Arnhemse uitkeringen heeft ook gevolgen voor de gemeentelijke portemonnee. De overschrijding van het bijstandsbudget is in Arnhem namelijk veel groter dan in vergelijkbare gemeenten. Dat tekort moet uit andere potjes worden betaald.

De wijk Malburgen kent relatief de meeste uitkeringen: 7,8 per 100 inwoners. Daarna volgen het centrum, Spijkerkwartier, Arnhemse Broek en Presikhaaf.

Verantwoordelijk wethouder Martien Louwers hoopt over een tijd meer te kunnen zeggen over de werking en effectiviteit van het programma Doorbraak naar werk.