'Rouwen is eenzaam, maar je moet wel praten'

Mulders heeft voor het eerst een bijeenkomst van lotgenotencontact gezocht. 'Het was best heftig. Ik heb vertelt wat ik had, en ze luisterde allemaal aandacht. Dat alleen thuiskomen hebben er veel meer', vertelt hij in het Omroep Gelderland-programma Gelderland Helpt. 'Bij het begin werd het toch even moeilijk. Maar als je eenmaal bezig bent gaat het toch makkelijker. Dit omdat de mensen om je heen hetzelfde meegemaakt hebben.'

Het delen van verdriet blijkt vaak positief te werken: 'Rouwen is een heel eenzaam proces', legt Sylvia van Dort van Humanitas uit. 'Wat ontzettend helpt is dat je van andere hoort dat ze er ook zo erg mee zitten.' Lotgenotengroepen zijn er in alle soorten en maten, maar één ding hebben ze gemeen. 'Je kunt er vrijuit praten over wat je moeilijk vind', beklemtoont Van Dort .

Bekijk de uitzending van Gelderland Helpt