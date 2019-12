Weer is het raak op camping Maaszicht: chalet in de brand

En weer is er brand uitgebroken op camping Maaszicht in Kerkdriel. De brandweer rukte donderdagavond uit voor een brand in een leegstaand chalet.

De woning heeft flinke schade opgelopen. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. De politie is een zoekactie gestart in de buurt van de camping die mogelijk verband houdt met de brand. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend.

In de nacht van woensdag op donderdag woedde ook al een grote brand op de camping. Twee chalets gingen daarbij in vlammen op, twee andere chalets werden flink beschadigd.

Camera's

Het is de zoveelste keer dit jaar dat er een chalet op deze camping in brand vliegt. In oktober werden extra camera's geplaatst op de camping. Of de branden zijn aangestoken, is nog niet met zekerheid te zeggen.

Voor het einde van dit jaar moeten alle chalets van camping Maaszicht zijn verdwenen. Het bedrijf Europarcs heeft de camping eerder dit jaar overgenomen en zet in op een luxer concept.

