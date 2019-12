Ook Aalten maakt zich sterk voor volwaardig ziekenhuis in Winterswijk

De gemeenteraad van Aalten schaart zich, in navolging van de Winterswijkse raad, unaniem achter het behoud van een volwaardig Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB) in Winterswijk. De Aaltense fracties zullen waar nodig een krachtig signaal afgeven, zo laat CDA-fractievoorzitter Raimond Smit namens alle fracties weten.

De Aaltense politiek is bezorgd over het voornemen van Santiz, het overkoepelende ziekenhuisbestuur, om de afdeling verloskunde en de kinderafdeling in 2025 van het SKB naar het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem over te hevelen. 'In gezamenlijkheid wordt de druk opgevoerd om tot heroverweging van voorgenomen besluiten te komen', aldus Smit.

Geloofwaardigheid

'Wat ons betreft gaan er geen afdelingen sluiten in het SKB', zegt Smit. 'Dit is in lijn met hetgeen door de raad van bestuur en de directie van Santiz is toegezegd. Een fusie van de beide ziekenhuizen zou niet leiden tot het afstoten van diensten. Door dit wel te doen komt de geloofwaardigheid van raad van bestuur en directie onder vuur te liggen. Wij staan voor een krachtige en leefbare regio.'

De mededeling van Santiz kwam volgens hem 'geheel onverwacht'. 'Het SKB behoort al jaren tot de top van de zorg in Nederland. Dit willen wij graag zo houden. Deze goede zorg kan geleverd worden vanuit een volwaardig ziekenhuis zoals het op dit moment is. Door de verlos- en kinderafdeling in de toekomst te sluiten blijft er geen volwaardig ziekenhuis in de Oost-Achterhoek.'

