Wageningse supermarkt verkoopt vers brood uit de diepvries

Een supermarkt in Wageningen is gestart met de verkoop van vers ingevroren brood om voedselverspilling tegen te gaan. Het gaat om een proef in samenwerking met MVO Nederland.

Aan het einde van de dag blijft er nu nog vaak veel brood over op de versafdeling van de supermarkt, zegt de organisatie voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Supermarkten sturen het noodgedwongen terug naar de bakkerij waarna het in veevoer wordt verwerkt.

Tegelijkertijd blijkt uit onderzoek dat zo'n zeventig procent van de mensen versgebakken brood meteen bij thuiskomst invriezen. Om verspilling tegen te gaan is donderdag daarom de proef met vers ingevroren brood gestart in de Jumbo in winkelcentrum de Tarthorst in Wageningen. Het brood wordt direct na het bakken in de bakkerij ingevroren.

Een grote stap

'Het idee om bevroren brood te verkopen lijkt eenvoudig, maar de normale gang van zaken op de broodafdeling is om alles de hele dag beschikbaar te houden. Dit kleinschalige experiment is voor de betrokken partijen een echt avontuur', zegt Maria van der Heijden, directeur-bestuurder van MVO Nederland.

Minder ruim inkopen

Voordeel voor de supermarkt is dat minder ruim ingekocht hoeft te worden omdat er al ingevroren brood op voorraad is. Zo wordt er minder verspild, is de voorspelling.

Tijdens de proef wordt bijgehouden hoeveel brood er verkocht wordt en wat er overblijft. Ook houden ze reacties van klanten bij. De resultaten worden na afloop van het project met andere supermarkten gedeeld.