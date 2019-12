Partijen willen uitleg over verkoop Arnhemse huurwoningen

Is het verstandig om de 180 huurwoningen aan de Arnhemse Braamberg en Schuttersberg in handen te laten vallen van een private investeerder? Zijn de voorwaarden voor deze partij niet iets te gunstig? En had de gemeente de huizen niet beter zelf kunnen kopen?

Daarover willen VVD, PvdA, D66, SP, ChristenUnie en CDA in debat met wethouder Ronald Paping. Hij maakte deze week bekend dat de woningbouwvereniging voor ambtenaren (WBvA) haar woningvoorraad voor 28 miljoen euro van de hand doet aan RVG Real Estate.

De gemeente Arnhem kreeg als eerste de mogelijkheid om de woningen te kopen. De partijen willen weten waarom hier vanaf is gezien. Ook willen zij van de wethouder horen waarom hij de gemeenteraad niet eerder heeft geïnformeerd. Zij vragen zich af welke mogelijkheden er nu nog zijn om de verkoop tegen te houden of bij te stellen.

Belangen gemeente

De 18 miljoen euro die na de verkoop overblijft, zou voor de gemeente zijn om in te zetten ter verbetering van de volkshuisvesting in dezelfde buurten. RVG Real Estate mag dat volledige bedrag nu gebruiken om de aangekochte woningen op te knappen en te verduurzamen. De partijen willen dat de wethouder uitlegt of de belangen van de gemeente daarmee voldoende in het oog zijn gehouden.

'Dan was er meer overgebleven'

Ook willen zij de opties weten om het geld in te zetten voor andere (sociale) woningbouwprojecten. 'Wij zetten echt grote vraagtekens waarom deze relatief oude woningen per se opgeknapt moeten worden naar energielevel A, de topklasse', zegt raadslid Menno Loos (VVD). 'Level C zou al heel veel milieuwinst en wooncomfort opleveren, en dan was er meer geld overgebleven om elders te investeren. Bijvoorbeeld in goede huisvesting.'

Wanneer het debat plaatsvindt, is nog niet bekend.