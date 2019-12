Willem-Alexander opent 'duurzaamste kantoor van de wereld' in Wageningen

Het is wereldwijd het meest duurzame kantoorgebouw van dit moment. Het dak ligt vol zonnepanelen, het gebouw wordt verwarmd met gezuiverde lucht er is gebruik gemaakt van duurzame materialen en het interieur uit Vlaardingen is hergebruikt. Wat vooral opvalt aan het gebouw, is de hoeveelheid ramen.

Als je er aan de buitenkant langs loopt, zie je de keukens en het testcentrum. En als je binnenkomt, zie je aan de ene kant onderzoekers mayonaise proeven. Aan de andere kant wordt gewerkt achter computers. Vrijdag loopt ook architect Paul de Ruiter een laatste rondje door het gebouw voor de officiële opening: 'Fantastisch om het in gebruik te zien en te voelen hoe mensen hier werken.' De Ruiter is trots op zijn ontwerp. Het gebouw won al twee prijzen en mag zich nu het 'meest duurzame kantoorgebouw van dit moment' noemen.

Bekijk de video (tekst gaat verder onder de video)

Een van de mensen die er werkt is hoofd productontwikkeling Carla Hilhorst. Ze is heel enthousiast. 'Het is licht en ruim. We wilden graag een open gebouw en een gebouw waar collega's elkaar zien en elkaar opzoeken. We merken dat het gebouw daartoe uitnodigt.'

Speciale bus voor het personeel

De verhuizing uit Vlaardingen had voor het personeel veel voeten in de aarde: 'We hebben mensen gemotiveerd om naar deze regio te verhuizen. Veel van hen hebben dat gedaan.' Voor de mensen die echt niet konden verhuizen, bijvoorbeeld omdat hun ze hun kinderen niet van school willen halen rijdt er twee keer per dag een speciale bus met werkplekken van uit Vlaardingen naar Wageningen. Hilhorst: 'We hebben afgesproken dat we dat in ieder geval de komende vijf jaar faciliteren.'

Bijdrage leveren aan wereldvoedselprobleem

Hilhorst legt uit waarom Unilever graag naar Wageningen kwam: 'Als voedselproducent voelen we ons verantwoordelijk om bij te dragen aan oplossingen voor honger en obesitas. Hier in Wageningen zitten we tegenover de belangrijkste universiteit wereldwijd op het gebied van voedsel.' Unilever denkt ook samen te kunnen werken met de startups op de campus en Friesland-Campina.