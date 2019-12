Ontsnapte wallaby in Culemborg gevangen

De wallaby ontsnapte zaterdag bij een boer in Culemborg. De dierenambulance kreeg zo'n 10 tot 15 meldingen per dag van mensen die het beestje hadden gezien.

In goede conditie

De dierenambulance stond paraat om mee te helpen zoeken, maar de boer wilde de kleine kangoeroe zelf proberen te vangen. De wallaby is donderdagmiddag rond 14.30 uur in park De Plantage 'in goede conditie' aangetroffen en liet zich zo pakken, laat de eigenaar weten.

Buurtbewoners maakten zich er druk over dat er weinig actie ondernomen leek te worden om de kleine kangoeroe te vangen. Eén van hen belde daarom de politie. 'Deze dieren kunnen, als ze gestrest zijn, agressief worden. Of hij komt in het verkeer terecht en er gebeuren ongelukken. Mensen vinden het heel exotisch, maar het is ook gewoon linke soep', aldus Margriet Hunfeld.

Bekijk de reportage. De tekst gaat daaronder verder.

Niet voor het eerst

Het was niet de eerste keer dit jaar dat er een wallaby vrij rond liep in de provincie. Eerder dit jaar ontsnapte er één van de kinderboerderij De Koperen Ezel in Epe. Rond Bevrijdingsdag zocht een wallaby in Winterswijk de vrijheid op.

Zie ook: Wallaby ontsnapt in Culemborg: dierenambulance platgebeld, maar kan niks doen