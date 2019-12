Versnelde bouw sociale woningen De Dijkjes in Elburg

Goed nieuws voor mensen in Elburg die al langer voor een sociale huurwoning op de wachtlijst staan. Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met een voorstel om 29 sociale huurwoningen sneller te laten bouwen. Voor inwoners die op de wachtlijst staan, geldt dat zij mogelijk eerder in aanmerking komen voor een woning.

'De kosten voor de bouw zijn fors toegenomen. Daarop hebben wij een voorstel gekregen van projectontwikkelaar Van Wijnen om diverse woningen eerder te gaan bouwen in combinatie met een kleine prijsverhoging voor de koopwoningen. Daar hebben we mee ingestemd. Dit betekent dat in de nieuwe woonwijk De Dijkjes eind 2020 / begin 2021 alle sociale huurwoningen klaar zijn. Dat geldt ook voor het grootste deel van de koopwoningen. En dat is goed nieuws voor iedereen die wacht op een sociale huur- of koopwoning.'

In totaal komen er 90 sociale huurwoningen in De Dijkjes. Daarvan zijn er nu 39 woningen in aanbouw en vanaf 30 december start de verhuur van de sociale huurwoningen door Omnia Wonen via hurennoordveluwe.nl. In de tweede fase zouden er 22 gebouwd worden en in de derde fase 29. De huurwoningen van de derde fase worden eerder gebouwd, net als een aantal koopwoningen. Daar blijft het niet bij binnen de gemeente Elburg.

Wethouder Lyda Sneevliet ziet dat er - na jaren voorbereiding - nu veel plannen tegelijk in een stroomversnelling komen: 'Ruimtelijke plannen hebben vaak een lange adem. Het duurt even voordat ze op stoom komen. Naast de versnelling van De Dijkjes zien we de bouw en de oplevering van de verschillende plannen dichterbij komen: Heidezoom, de appartementen aan de Nunspeterweg, Paterijstraat en Vossenakker-Zuid.'

In totaal komen er 350 woningen bij, waarvan het grootste deel in 2020 wordt opgeleverd. Daarnaast staan er ook 79 appartementen op de planning. Iets minder zeker betreft de bouw van -ongeveer- 20 appartementen, die boven de derde fase van Winkelcentrum ’t Harde komen. Die onzekerheid betreft de commerciële invulling in het plan. Voor de appartementen staat vast dat die er komen.