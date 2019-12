Bewoners van de Veluwe planten hagen en houtsingels

De actie om deze winter 100.000 bomen en struiken extra in Gelderland aan te planten is meer dan geslaagd. Maar liefst 263 enthousiaste deelnemers aan de actie ‘Doe mee en plant! 100.000 bomen en struiken in Gelderland’ planten samen 122.733 struiken en 1200 bomen op hun eigen grond.

Al deze bomen en struiken dragen bij aan landschapskwaliteit, biodiversiteit, leggen CO2 vast en zorgen voor schone lucht en verkoeling. Op zaterdag 14 december ontvangen deelnemers uit de regio Veluwe hun beplanting. Deze bijzondere uitdeeldag vindt plaats bij de Passiflorahoeve aan de Oud Willigerweg 1 in Harskamp.

Energieneutraal Gelderland

Met de aanplant van meer dan 100.000 extra bomen en struiken wordt de eerste stap gezet naar een energieneutraal Gelderland. De deelnemers - particuliere grondeigenaren maar ook zorgboerderijen - ontvangen duizenden inheemse bomen en struiken zoals winterlinde, gewone beuk, eik, meidoorn, hazelaar, Gelderse roos en vlier. Zij planten houtsingels, houtwallen, struweelhagen voor patrijzen en bijen en talloze schaduwbomen voor vee. Ze ontvangen hun beplanting kosteloos en planten ze op hun erven en weilanden. Dit initiatief is financieel mogelijk gemaakt door provincie Gelderland.

'Houtsingel past in deze omgeving en levert bijdrage aan vermindering van CO2'

Monique Levels uit Hulshorst is een van de deelnemers uit de Veluwe. Ze plant een houtsingel van 5 meter breed en 160 meter lang in het weiland tegenover hun huis. De houtsingel bestaat onder meer uit zomereik, lijsterbes, hazelaar, ruwe berk en vuilboom, allemaal soorten die landschappelijk in deze omgeving passen. Monique vertelt waarom ze meedoet: 'De aanplant in deze omgeving bestaat hoofdzakelijk uit Amerikaanse den en is weinig divers en oorspronkelijk. Daarnaast wil ik graag een bijdrage leveren om CO2-uitstoot op te vangen en te verminderen.'

'Versterking van het landschap en de biodiversiteit

Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) heeft de actie gecoördineerd in de Achterhoek, Veluwe en het Rivierengebied. Vroeger stonden er veel meer heggen, hagen, bosjes en grote solitaire bomen in het landschap. Veel beplanting is verdwenen en daarmee hebben ook allerlei dieren als patrijs en steenuil het moeilijk. Dankzij deze succesvolle actie worden lijnvormige elementen in het landschap weer aangeplant. Daarnaast planten bewoners veel schaduwbomen voor vee: een bomenrij, boomgroep of solitaire bomen in of naast het weiland. Met deze actie wordt naast extra CO2 vastlegging ook de landschapsstructuren versterkt en de biodiversiteit verhoogd.

Beplantingsplan

De deelnemers hebben een beplantingsplan ontvangen van een adviseur van SLG met daarin de beschrijvingen van de landschapselementen en een aanplant- en beheerinstructie. De uitdeeldag voor deelnemers uit de Achterhoek was op 29 november en voor het Rivierengebied is dat op 7 december.