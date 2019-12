Sinterklaascadeaus voor arme kinderen verdwenen, speelgoedbank 'uit het veld geslagen'

'Ons team is echt uit het veld geslagen. We trekken het echt even niet meer', vertelt Ingrid Bravenboer, voorzitter van Speelgoedbank Achterhoek. Vorige week zaterdag vierde de organisatie haar jaarlijkse sinterklaasfeest voor kinderen uit minimagezinnen. Op diezelfde dag werden er zo'n twintig cadeaus, ingepakt voor de kinderen, uit het pand meegenomen. 'Er zijn verschillende pakjes uit verschillende zakken meegenomen. Eén kind was al zijn speelgoed kwijt.'

Met behulp van een paar gulle gevers wist de Speelgoedbank net op tijd de cadeautjes te vervangen. 'Gelukkig kon het feest alsnog doorgaan, maar het doet echt iets met je. We moesten zaterdag echt even theater spelen voor de kinderen', aldus Bravenboer.

'Tijd om bij zinnen te komen'

De voorzitter deed donderdag aangifte. 'Ik heb de hele ochtend op het politiebureau gezeten.'

Volgens haar is het pand van de Speelgoedbank vrij toegankelijk. Op de deur waar de cadeautjes bewaard worden, zitten wel sloten. 'Dat is niet voor niets. Er is wel vaker iets weggehaald. Maar we hadden dit jaar zoveel speelgoed verzameld, dat er wat cadeaus buiten de opslag moesten worden geplaatst.' Daar is het volgens Bravenboer fout gegaan.

Tijdens de feestdagen gaat de Speelgoedbank altijd een tijdje dicht. 'Dan zijn alle cadeaus al uitgedeeld en kunnen wij even tot rust komen.'

Dit jaar sluit zij haar deuren een week eerder. 'We hebben echt even tijd nodig om weer bij zinnen te komen', besluit de voorzitter.