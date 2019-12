Laatste herdenkingsboom geplant in Ede

Wethouder Willemien Vreugdenhil plantte de laatste herdenkingsboom in het plantsoen langs de Vossenakker in Ede. Eerder werd er ook al een herdenkingsboom in Lunteren, Otterlo en Bennekom geplant. Bij alle bomen worden bankjes en informatieborden geplaatst.

Tussen 1812 en 1817 waren Lunteren, Otterlo, Bennekom en Ede zelfstandige gemeentes. Met ingang van 1 januari 1818 gingen deze vier gemeenten samen op in één gemeente: de gemeente Ede. Ter ere van het 200 jaar bestaan organiseert de gemeente Ede een reeks activiteiten. Het planten van de herdenkingsbomen in de vier voormalige gemeenten is hier onderdeel van. Er is gekozen voor lindebomen, omdat deze al eeuwen lang gebruikt worden bij het verfraaien van (verzamel)plaatsen. Het is een mooie, blijvende herinnering, want de lindeboom kan heel oud worden.

Informatie

Bij de boom in Ede staan al een bankje en informatiepaneel. De andere banken en panelen worden begin 2020 geplaatst. Buurtbewoners, toeristen en andere voorbijgangers kunnen hier dan uitrusten en informatie lezen over de herdenkingsbomen.

Voor het basisonderwijs is samen met CNS Basisschool De Triangel in Lunteren een lesbrief ontwikkeld die via Cultuurpunt Ede wordt verspreid. De lesbrief laat kinderen nadenken over de betekenis van een gemeentewapen, met thema’s als respect en hoop.

Meer over 200 jaar gemeente Ede is te vinden op gemeentearchief.ede.nl.