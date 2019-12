Dierenambulance schiet paard Sinterklaas te hulp

Het dier was donderdagochtend druk in de weer om samen met Sinterklaas kinderen in de Achterhoek te bezoeken, toen het in Zeddam misging. Het paard beging een misstap en liep daarbij verwondingen aan zijn been op. 'Dat was even stressen, want hij moest ook op tijd bij scholen zijn', aldus de Dierenambulance. 'Het paard is vervolgens opgevangen bij een dierenarts voor verzorging.' Terwijl het dier werd behandeld, kon Sinterklaas tijdelijk meeliften met de Dierenambulance.



Bij de dierenarts bleek dat het paard een kleine kneuzing had opgelopen. 'Het viel gelukkig mee', zo laat de Dierenambulance weten. Het dier kan donderdag gewoon weer met Sinterklaas op pad: 'Maar hij moet wel voorzichtig doen, want het is natuurlijk glad. Ik hoop dat hij vandaag (donderdag, red.) toch bij iedereen een pakje kan bezorgen.'