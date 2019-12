Tom Overtoom was uit beeld, maar maakt nu weer kans bij NEC

Het trainerstrio heeft namelijk geconstateerd dat het elftal tekort schiet wat betreft creativiteit aan de bal. Overtoom geldt als een middenvelder met een uitstekende pass en rammelt nu weer nadrukkelijk aan de poort. 'Het zou leuk zijn als ik weer een keer mag spelen. Afgelopen week had ik een invalbeurt tegen Volendam, de eerste keer weer wat minuten. Ze kozen op een gegeven moment voor een ander middenveld en daarmee haalden ze flink wat punten. Dus in dat opzicht hadden de trainers gelijk.'

De middenvelder had het wel zwaar toen hij helemaal niet meer aan bod kwam. 'Dat was heel moeilijk. De eerste wedstrijd speelde ik nog, maar elke speler wil voetballen. Als dat niet gebeurt, heb je het daar moeilijk mee. Ik kan voor creativiteit zorgen, maar ik ga niet op de zaken vooruit lopen. Ik ga zo door en dan zien we wel waar het schip strandt.'

NEC kreeg vorige week een flinke tik na de eerste nederlaag in lange tijd. 'Ja, vorige week hadden we de periode nog in eigen hand. Maar in Volendam verloren we, dat was gewoon geen goede wedstrijd. Jammer, want twee ploegen zijn er nu overheen gegaan en nu ben je afhankelijk. Maar mocht je de periode niet winnen, dan hebben we in ieder geval goede stappen gezet in de stand. De play-offs halen is het streven.'