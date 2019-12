'Het ongeluk is deel van mijn leven geworden', Elburg herdenkt drama zangvereniging

Op 8 december 1994 vertrokken ongeveer 45 koorleden van zangvereniging De Lofstem en een tiental andere Elburgers naar Wenen. Daar zouden ze enkele kerstuitvoeringen hebben. Maar op de Duitse snelweg A3 tussen Parsberg en Beratzhausen ging het gruwelijk mis.

Zeven doden

De chauffeur raakte afgeleid door een kapot zonnescherm en botste vervolgens met volle snelheid tegen een langzaam rijdende vrachtwagen met boomstammen. Zeven inzittenden van de bus overleefden de klap niet, 39 anderen raakten gewond.

'Het had nog veel erger kunnen aflopen', blikt Schraa terug. 'De chauffeur van de vrachtwagen is de held. Hij zag de klap aankomen en heeft zijn wagen zo ver mogelijk tegen de vangrail aan gedrukt zodat slechts de helft van de bus werd geraakt.'

In het geheugen gegrift

'Het ongeluk is een deel van mijn leven geworden', vertelt Schraa thuis waar hij de krant vol rouwadvertenties uit december 1994 in zijn handen heeft. 'Het is een episode in je leven die erg belangrijk is geweest.'

Het ongeluk staat bij veel Elburgers in het geheugen gegrift en had destijds grote impact. Een dag na het drama vulden rouwadvertenties de plaatselijke courant. 'Het was natuurlijk rond kerst en alle festiviteiten werden afgelast', legt Schraa uit. 'De kerstverlichting ging uit; evenementen gingen niet door.'

Een muzieknoot voor elk slachtoffer

Tien jaar na het ongeluk werd in Elburg een monument onthuld: een notenbalk met zeven noten, één voor elk slachtoffer.

De notenbalk stelt de reis naar Wenen voor, met het plotselinge einde van de trip. Het monument is zaterdag het decor van de herdenking.