'Stel besluit Scherpenzeel over al dan niet herindelen met Barneveld uit'

Bogerd, zelf voormalig gemeentesecretaris van Urk, is door de gemeenteraad ingehuurd. Hij heeft het hele proces over de toekomst van Scherpenzeel nauwgezet gevolgd. In zijn eindrapport werkt hij beide opties uit: blijvende zelfstandigheid van Scherpenzeel of samenvoeging met Barneveld.

Volgens de raadsadviseur moet een besluit enkele weken worden uitgesteld om een aantal zaken verder uit te werken. Zo moet wat hem betreft verder worden gekeken naar samenwerkingsmogelijkheden met andere gemeenten dan Barneveld. Ook moet de financiële toekomst verder uitgewerkt worden.

Rien Bogerd vindt de opstelling van de gemeente Barneveld rigide. Barneveld wil wel met Scherpenzeel praten over verschillende samenwerkingsverbanden, maar alleen als een herindeling van Scherpenzeel met Barneveld 'als een stip aan de horizon staat'.

Voorbarig

Ook de brief van de gedeputeerde staten van Gelderland van vorige maand, waarin volgens Bogerd min of meer een samenvoeging met Barneveld wordt opgelegd, kan op weinig enthousiasme rekenen. Hij vindt de brief voorbarig en procedure-doorkruisend. 'Vreemd is het, dat Gedeputeerde Staten niet het raadsvoorstel en het raadsbesluit afwachten maar naar aanleiding van het rapport “Regie over de toekomst van Scherpenzeel” een schot voor de boeg geven', zo schrijft de raadsadviseur.

Hij geeft er de voorkeur aan om de brief uit Arnhem te beschouwen als een zienswijze. Wel staan er volgens hem nuttige opmerkingen in, die, bij uitstel van het raadsbesluit maandag, de komende weken beantwoord kunnen worden.