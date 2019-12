'Tienduizenden euro's schade', Hattem Cadeaubonnen niet meer in te leveren

Mensen met een Hattem Cadeaubon lijken deze in de prullenbak te kunnen gooien. Ondernemersvereniging HAVO adviseert ondernemers om de bon niet meer aan te nemen vanwege 'administratieve problemen'. Volgens de HAVO is er voor tienduizenden euro's schade, onder meer door niet verzilverde cadeaubonnen.

De Hattem Cadeaubon was bij nagenoeg alle ondernemers in Hattem in te wisselen. De bon werd uitgegeven door Jupijn, ook uitgever van de lokale krant De Dijkpoorter. Ondernemers zouden de bestede cadeaubonnen bij de uitgever kunnen inwisselen voor geld, maar op dat geld wachten ze al sinds de zomer.

Faillissement

Volgens de ondernemersvereniging heeft de uitgever, directeur Wilfred Willemsen, financiële problemen. 'Er is nog geen faillissement, maar ik denk niet dat dat lang kan duren', aldus voorzitter Klaas van Dieren. ''Er zijn verschillende gesprekken gevoerd met Willemsen, maar zonder resultaat. Daarom adviseren we ondernemers nu de bon niet meer in ontvangst te nemen.'

Van de tienduizenden euro's schade ligt een groot deel bij de ondernemers, volgens de HAVO. Ook slagerij Van Guilik heeft nog verzilverde bonnen liggen. 'Maar gelukkig gaat het bij mij maar om 30 euro, dus ik schiet er niet zoveel bij in'', vertelt Anoud van Guilik.

Nieuwe cadeaubon

Van Dieren denkt na over een nieuwe Hattemer Cadeaubon. 'Maar die wil ik dan waarborgen in een stichting, met meerdere partijen. En er moet financieel toezicht komen, want ik wil een financiële garantie naar de ondernemers, én naar klanten.' Of de huidige, nog niet verzilverde cadeaubonnen dan alsnog kunnen worden gebruikt is niet bekend.

Of de vermeende administratieve problemen van Willemsen ook de toekomst van De Dijkpoorter in gevaar brengt, is nog onduidelijk. De krant wordt deze week later bezorgd. Volgens de drukker, Veldhuis Media, heeft de vertraging geen technische oorzaak.

Willemsen zelf is niet bereikbaar voor commentaar.