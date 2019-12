Uniek beeld: Bennie Jolink als 9-jarige te zien in dorpsfilm Hummelo

Bennie is negen jaar en loopt in zijn korte broek een paar keer voor de camera. Hendrik Wonnink, die model stond voor het lied en de Normaal-figuur Hendrik Haverkamp is ook op de film te zien. 'Er waren geen geheimen, iedereen kende iedereen heel goed, we kenden elkaars familiegeschiedenis', zegt Jolink in het programma.

De bijzondere jeugdopnames van de Normaal-zanger zijn buiten Hummelo nooit vertoond. Bennie komt in beeld wanneer het schildersbedrijf van zijn vader de camera op bezoek krijgt en is ook te zien vlak na zijn moeder, die achter hun huis een lammetje melk geeft.

Bennie (rechts) met broer en konijnen - still uit de film

De jonge Jolink zit met zijn broer bij een paar konijnen en kijkt even recht in de lens van de cameraman. Op het einde van de film, wanneer de optocht van de Hummelose verenigingen passeert, zien we Bennie vlak achter de mannen van BB (Bescherming Bevolking) aanhuppelen met een grasspriet in zijn mond.

Feest van herkenning

Voor Ben en zijn co-commentator Henk Greven is de film een feest van herkenning, beiden reageren enthousiast op personen ('Oh, da's Ada van Jo van Jan') en situaties die voorbijkomen. De dorpsfilm van 1956 laat een idyllisch beeld zien van een Achterhoeks plaatsje zonder al te veel verkeer en een prachtig landschap met een fraai landgoed Enghuizen, dat tijdens kermis/volksfeest een belangrijke rol speelt.

Ben legt aan het eind nog even uit hoe het ook alweer zit met de rol van de Bielemannen tijdens de kermis. Henk Greven vertelt over schietvereniging Willem Tell: 'Toen begonnen ze nog met een biertje en gingen dan schieten. Dat mag nu natuurlijk niet meer.' Het is wel duidelijk waar de inspiratie voor heel veel Normaal-songs vandaan komt: uit Hummelo, oftewel 'Hummel is 't darp'!

Een mooie BSA en kippenvel bij eerste muzikale herinnering

Ook dé stier en de 'motorbolle' (motor waarmee sperma van de stier werd rondgebracht) van KI-station Oude IJssel in Hummelo komen in beeld, en natuurlijk reageert Jolink op die motor: 'Dat is wel een mooi BSA zeg, poh !'. Niet te missen is ook de prachtige sportwagen die uit de garage komt van de graaf van het landgoed. De Gouden Karper is het enige horecapand dat Ben nog wel eens bezoekt, in andere kroegen wordt hij 'alleen moar aangegaapt'. De afsluitende optocht brengt Muziekvereniging Eendracht in beeld: 'Mijn eerste muzikale herinnering is de muziek van De Eendracht, daar krijg ik nog steeds kippenvel van'.

