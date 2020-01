Bij Driel ligt ook in 1967 al 'de Kraan van Nederland'

Stuw bij Driel in aanbouw - still uit film

Drielse schooljeugd in 1967 - still uit film

De dorpsfilm van Driel uit 1967 laat een dorp zien dat eigenlijk nog in een wederopbouwfase zit. Het is dan wel 22 jaar na de oorlog, maar in het dorp aan de Rijn zijn inwoners heel zelfredzaam. En de stuwdam in diezelfde rivier is nog brandnieuw zo laat de film zien. De stuw wordt ook wel de 'Kraan van Nederland' genoemd omdat er het water wordt verdeeld over de Nederrijn, Lek en IJssel.

Inwoners doen het zuinig aan, maken hun eigen kleding, verbouwen hun eigen groente en fruit en veel kinderen helpen thuis of op het land. Ook thuiswerk voor oa de HEVEA-rubberfabriek wordt veel gedaan als bijverdienste. Driel telt dan een slager, twee kruideniers een stoffenzaak en twee schoenenwinkels. Voor andere zaken pak je de buslijn Heteren-Arnhem of de bus die 1 keer per week naar de markt in Elst gaat.

De slagerij in Driel - still uit film

Op de katholieke lagere scholen zitten jongens en meisjes nog niet in één klas, op de protestante school is er wel gemengd onderwijs en de kleuterschool wordt er gerund door de nonnen. Op straat spelen de geloven met elkaar en maken kinderen zoals overal wel eens ruzie en dan komt er ook een katholiek of protestants getint scheldrijmpje aan te pas.

De verzekeringsagent komt huis-aan-huis

En de band met de bevrijders, de Polen, is zoals het monument aantoont ook dan al stevig. Het eerste monument en herdenking waren er al in 1946. Het grote, moderne monument stamt uit 1961. De verzekeringsagent komt huis-aan-huis om per week de premies op te halen en kijk daar: een schillenboer. Die laatste haalt groente- en fruitafval op om te verwerken tot varkensvoer. Een bijzondere scène is een groep vrouwen en nonnen die met zijn allen een groot vloerkleed haken voor de kerk. Het ziet er gezellig uit maar het duurde jaren voordat het af was. De mannen van de BB (Bescherming Bevolking) sluiten de traditionele optocht al rennend af om te bewijzen dat ze fit zijn en paraat staan.

Ons Dorp Driel is donderdag 9 januari vanaf 17.20 uur te zien bij Omroep Gelderland en al eerder via onze social media-kanalen.

Aflevering 2 in de nieuwe reeks van 2020.

Ons Dorp: donderdagen vanaf 17.20 uur (ieder uur herhalingen) en eerder die dag op de Facebook-pagina van Omroep Gelderland.

Volgende week de dorpsfilm van Emst 1964 .