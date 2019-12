Schoolbestuurder noemt situatie basisschool Hogenkamp in Doetinchem perspectiefloos

Petra Krajenbrink, voorzitter van scholengroep IJsselgraaf, noemt de situatie waarin basisschool Hogenkamp in Doetinchem zit perspectiefloos. Ondanks een groeiend leerlingenaantal mag de basisschool van de gemeente niet uitbreiden op de huidige locatie en is een structurele oplossing ook niet in zicht.

Op dit moment telt basisschool Hogenkamp rond de 450 leerlingen. De bovenbouwleerlingen van de school worden al 2,5 jaar gehuisvest op een tijdelijke locatie aan de Houtsmastraat in Doetinchem. De gemeente wil een bedrag van twee ton uittrekken om deze locatie op te knappen, totdat er een goede oplossing is gevonden.



'De afgelopen maanden hebben we met de gemeente overlegd om te komen tot een pakket aan maatregelen om een veilige en gezonde leeromgeving te creëren in een pand wat eigenlijk al jaren is afgeschreven', zegt bestuurster Krajenbrink. 'Dit is het meest minimale pakket wat gerealiseerd moet worden voor deze locatie. Perspectief voor een permanente oplossing ontbreekt nog steeds.'

Integrale aanpak rond huisvesting basisscholen

Volgens de schoolbestuurder zijn in gesprekken met de gemeente die na de zomervakantie hebben plaatsgevonden wel verschillende scenario's naar voren gekomen, maar behoeven deze nog veel uitwerking en onderzoek.



De schoolbestuurder dringt aan op een integrale aanpak voor de problemen rond huisvesting van basisscholen in Doetinchem. 'Er zijn op dit moment meer scholen met een huisvestingsvraagstuk in het onderwijs', zegt Krajenbrink. 'Grijp dat aan als kans en kijk naar een carrousel van schoolgebouwen.'

'Geen gemakkelijke opgave'

Door de krimp van het aantal leerlingen zal er de komende jaren waarschijnlijk ruimte ontstaan in schoolgebouwen. Wethouder Maureen Sluiter geeft aan dat de gemeente nadrukkelijk bezig is met die onderwijscarrousel.



'Dit vraagt tijd en goed overleg, maar ik zie daar zeker perspectief', aldus Sluiter. 'Wij hopen ook zo snel mogelijk te komen tot een structurele oplossing voor de school, het liefst sneller dan vijf jaar, maar we weten dat het geen makkelijke opgave is.'