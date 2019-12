Handbalsters door naar hoofdtoernooi WK na knappe zege

De Nederlandse handbalsters hebben zich donderdag geplaatst voor het hoofdtoernooi van het WK in Japan door een 36-23 zege op Servië. Estavana Polman uit Arnhem scoorde acht treffers, Dione Housheer uit Ulft kwam in de eindfase nog even in actie en scoorde eenmaal.

Zie ook: Achterhoekse handbalster Housheer geniet op WK: 'Dit is heel speciaal'

Oranje speelde prima. Met gevarieerd handbal werd snel een 4-1 voorsprong genomen. Via 13-7 werd het 20-12 bij rust.

Afgetekende zege

In de tweede helft liep het team van bondscoach Emmanuel Mayonnade verder weg naar 26-14. Servië, dat op het WK twee jaar geleden nog 27-27 speelde tegen Oranje, kwam nog iets terug naar 27-18, maar het mocht niet meer baten. Uiteindelijk werd het afgetekend 36-23.

Nederland blijft hiermee in de race om zich te plaatsen voor het Olympisch Kwalificatietoernooi (OKT). De winnaar van het WK plaatst zich rechtstreeks voor de Olympische Spelen, de nummers 2 tot en met 7 spelen het OKT.

'Geslaagd voor echte test'

'Dit was een heerlijke pot', zei Estavana Polman bij de NOS na de eclatante zege. 'Dit was een echte test en we zijn geslaagd. Servië was wel wat anders dan Angola en Cuba. We mogen tevreden zijn. De dekking was goed, we hebben gevochten als team en daar ligt onze kracht. Van daaruit kunnen we onze snelle tegenaanval spelen.'