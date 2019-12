Raad Wageningen heeft 'goed gesprek' met WUR over mega bedrijventerrein

Een afvaardiging van de gemeenteraad in Wageningen heeft woensdagavond 'een goed gesprek' gehad met de Wageningen Universiteit (WUR) over de plannen voor het bedrijventerrein aan de Born Oost. 'Ik denk dat we een richting kunnen vinden waarmee we er met de omwonenden en de raad uit kunnen komen', zegt universiteitswoordvoerder Simon Vink.

Het spoedgesprek werd volgens hem op 'beider initiatief' ingelast. De raad had veel vragen over de plannen voor een megabedrijventerrein na onrust bij omwonenden 'en wij wilden graag uitleggen dat dit een belangrijke stap is'. Wat er precies gezegd is, wil hij niet zeggen.

'Het is geen achterkamertjespolitiek'

Rien Bor (Stadspartij) en Laura Kaper (D66) stellen net als Vink dat het 'een goed gesprek' was, maar benadrukken dat er geen besluiten zijn genomen. 'Het is geen achterkamertjespolitiek', zegt Erik-Jan Bijleveld (GroenLinks).

Inmiddels zou er wel, nota bene op initiatief van D66 Wageningen, de partij van de verantwoordelijke wethouder, een motie liggen. Daarin wordt de WUR opgeroepen met omwonenden om tafel te gaan en met een meer gedragen plan te komen.

Oppositie- én coalitiepartijen uitten vorige week grote kritiek op de plannen van de WUR, omdat ze niet goed genoeg met omwonenden afgestemd zouden zijn. De WUR wil 80.000 vierkante meter volbouwen met bedrijven, terwijl er eerder een akkoord was voor veel kleiner plan: 50.000 vierkante meter bedrijven en 37 woningen.

Raadslid Kaper (D66) wil niks kwijt over eventuele motie. Ze wil het proces 'zuiver houden'. Aanstaande maandag debatteert de raad verder over de kwestie Born Oost. 'Daar kondigen we aan of er moties komen', besluit Kaper.

