Beruchte ganzen uit Elburg verhuizen naar 'Ganzenparadijs'

Ganzen steken de weg over in Elburg. Foto: Omroep Gelderland

Wie vanuit het centrum van Elburg naar de Zuiderzeestraatweg rijdt, zal ze ongetwijfeld zijn tegengekomen: de grote groep ganzen die daar naast, maar ook vaak op, de weg bivakkeert. In de afgelopen jaren is de groep steeds geworden, en veroorzaakten de beesten steeds vaker overlast voor het verkeer. Daarom zijn deze week de meeste ganzen gevangen en verhuisd.

door Rik Kapitein

Zelfs vlak voor ze gevangen worden, zorgen de ganzen nog voor een file op de Zwolscheweg. 'Dat illustreert onze zorgen', wijst wethouder Henk Wessel. 'Die ganzen steken over wanneer zij dat willen, maar dat zorgt voor onveilige situaties.'

En dus heeft de gemeente besloten de ganzen op te laten halen. Niet om ze naar de poelier te brengen, maar naar Akka's Ganzenparadijs, een opvangplek in Drenthe. 'Daar hebben de ganzen alles wat hun hart begeert en mogen ze vrij bewegen', vertelt Wessel. Namens het Ganzenparadijs is Trizin Hof afgereisd naar Elburg. 'We zijn blij dat de gemeente voor deze diervriendelijke oplossing kiest. We zien nog veel te vaak dat ganzen worden gevangen en vergast, maar daar zijn wij fel op tegen', zegt hij.

Grote ongelukken

Na het opstellen van een grote kooi, lokt Hof de ganzen met wat brood naar binnen. 'Het lijkt heel simpel, maar je weet nooit hoe de ganzen reageren. Het zijn toch wilde beesten, en dus onvoorspelbaar', legt hij uit. 'Als zo'n gans wegvliegt en voor een vrachtwagen komt, kun je de grootste ongelukken krijgen.' In Elburg gaat alles gelukkig goed. 'Dit was een hele soepele operatie', lacht Hof opgelucht.

De ganzen worden meegenomen naar Drenthe, waar ze eerst gekortwiekt worden, voor Hof ze vrijlaat in het Ganzenparadijs. 'En dan gaan wij de komende tijd op zoek naar een adoptieadres. Mensen mogen de ganzen een mooie plek bieden, maar wel onder strikte voorwaarden. Deze ganzen komen niet bij de poelier terecht, maar alleen op plekken die wij goedkeuren.'

Niet voeren

In Elburg blijven tien ganzen over. 'De ganzen horen toch een beetje bij Elburg', zegt wethouder Wessel. 'Dat hoor ik ook van onze inwoners. Maar we zullen wel aan nestbeheer doen, om te zorgen dat de ganzen zich niet zo snel voortplanten als de afgelopen jaren.' En zo hoopt hij dat de overlast nu opgelost is. 'Belangrijk is wel dat mensen de overgebleven ganzen niet gaan voeren, en zeker niet op deze plek. De ganzen kunnen prima voor zichzelf zorgen, dus je helpt daar niemand mee.'