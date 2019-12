Zo gaat een jaren 60-flat van het gas af

Een typisch Wagenings appartementencomplex. De kopers van deze appartementen verschillen van elkaar, er wonen studenten wiens ouders dit huis hebben gekocht, ouderen, jonge gezinnen. Een paar jaar geleden besloot de VVE dat er wat aan de rottende kozijnen moest gebeuren.

De vervangingskosten waren enorm. De VVE werd gewezen op pilot de nul op de Meter-renovatie (NoM) van de gemeente en provincie om het hele gebouw te verduurzamen. En zo geschiedde.

Ingepakt in isolatie

Zo komt het dat Machdy Kruithof (71) en al haar medebewoners vanaf september in een gigantische bouwput wonen. Er is 30 centimeter isolatiemateriaal om het hele gebouw heen gekomen, de balkons zijn bij het huis aangetrokken. De centrale verwarming is vervangen een collectief verwarmingssysteem. Er zit driedubbeldik glas in de nieuwe kozijnen en vanaf deze week kookt Kruithof ook op haar nieuwe inductieplaat.

'Mam, je hebt een nieuw huis'

Apetrots is ze, dat ze er zo'n mooi huis voor terugkrijgt. Maar, eerlijk is eerlijk, in het begin was ze niet heel enthousiast: 'Ik ben 71, zag op tegen die verbouwing en tegen de enorme kosten, maar nu ben ik helemaal enthousiast geworden en pak ik gelijk alle muren en vloeren aan in mijn huis.'

Als ze foto's van de verbouwing naar haar kinderen appt dan krijgt ze het antwoord: 'Mam, je woont in een heel nieuw huis.'

Voor Kerst is het klaar

Het ziet er vanaf de buitenkant ook totaal anders uit. Tussen de doorsnee flats staat nu een hypermodern appartementencomplex. De bewoners betalen allemaal meer servicekosten, maar zullen minimale kosten hebben voor hun energierekening. Met die servicekosten wordt de lening van 1,4 miljoen betaald die de VVE moest aangaan voor de verbouwing, dat is zo'n 70.000 euro per woning. De gemeente Wageningen staat garant voor die lening.

Voor de Kerst is de verbouwing klaar. Begin januari komt er een rondleiding door de flat voor leden van Gelderse VVE's.