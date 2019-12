Ole Romeny terug in de basis als spits bij NEC

Ole Romeny keert terug in het elftal als spits. Zian Flemming zakt een linie terug, om vanaf het middenveld voor meer aanvallende impulsen te zorgen. Dat gaat ten koste van Tom van de Looi, die voor het eerst gepasseerd is bij NEC.

Zware klus

De Nijmegenaren waren goed op weg in de tweede periode, maar zijn nu afhankelijk van misstappen van andere ploegen. En zelf wacht NEC een zware klus: Excelsior uit. Eerder dit seizoen werd daar voor de beker met 4-2 verloren, weliswaar na verlenging. Anthony Musaba (foto onder) scoorde toen tweemaal en sinds vorige week heeft de vleugelspits een basisplaats te pakken.

Trainer François Gesthuizen beseft dat NEC het lastig heeft in topduels. 'We moeten ook eens een keer punten halen tegen tegenstanders die om ons heen staan. Topteams als De Graafschap, NAC, Cambuur en nu weer Volendam, daar hebben we nog geen één keer van gewonnen. Ik ben wel benieuwd of we dat morgen kunnen laten zien. We dachten niet dat alles maar van een leien dakje ging toen we ongeslagen waren. Maar we hadden tegen Volendam wel dingen beter moeten doen, vooral in de eerste helft.'

'In het creatieve deel, in het opbouwen, het naar voren te komen hebben we wat moeite, zeker als de tegenstander ons onder druk zet. Zeker in de eerste helft in Volendam was dat wel een probleem. Excelsior geeft wat meer ruimte weg, maar zij willen ook redelijk hoog druk zetten. We zullen dus aan de bal kwaliteit moeten leveren. In onze bekerwedstrijd daar deden we het de eerste helft heel goed, weliswaar met wat andere spelers. Maar daar kwamen we goed onder hun druk uit.'

Invulling van poppetjes

Op doelman Norbert Alblas na is verder iedereen fit bij NEC. 'Voor ons is dat een voordeel. We hebben meer te kiezen en kijken kritisch naar wedstrijden die we gespeeld hebben, ook als het goed gaat. We kijken naar de tegenstander, wat we nodig hebben en dan naar de invulling van poppetjes.'

Vermoedelijke opstelling:

Branderhorst; van Rooij, van Eijden, Kvida, Kuipers; Dijkstra, Flemming, Van Landschoot; Musaba, Romeny, Okita.