Zoveel misdrijven worden er in jouw gemeente door vrouwen gepleegd

Fraude, winkeldiefstal, valse aangifte of betrokkenheid bij mensenhandel: het zijn misdrijven die opvallend vaak door vrouwen worden gepleegd. Vorig jaar was in ons land 17,8 procent van de verdachten van een misdrijf een vrouw.

Sinds 2014 daalt het aantal unieke verdachten van misdrijven in Gelderland: waren dat er in dat jaar 17.917 (delicten, waarvan 3432 vrouwen), vorig jaar ging het om 13.713 verdachten (2454 vrouwen).

Dat blijkt uit cijfers die LocalFocus opvroeg bij de politie. Opvallend: in Rozendaal zijn vrouwen met misdrijven in de meerderheid.

In Arnhem lag het percentage vrouwelijke verdachten van misdrijven in 2018 op 19,2. Dat is hoger dan het landelijke gemiddelde. Totaal 1873 delicten waren er in de provinciehoofdstad. In 360 gevallen werden vrouwen daarvan beschuldigd.

Nijmegen liep vorig jaar landelijk in de pas; van de 1464 misdrijven in de Waalstad waren vrouwen verdachte in 259 daarvan. Dat is 17,7 procent.

Veel gemeenten in Gelderland schommelen rond de 20 procent qua officiële verdenking van vrouwen bij criminele activiteiten.

Kijk hier hoe het zit in jouw gemeente:

Delicten in Rozendaal

De kleinste gemeente van Gelderland laat een opvallend beeld zien. In 2018 registreerde de politie in Rozendaal zeven delicten. In vijf van die gevallen waren vrouwen verdachte. Dat brengt het percentage vrouwelijke verdachten in Rozendaal in 2018 op 71.

De politie had vorig jaar landelijk zo'n 27.000 vrouwen als verdachte op het oog, tegenover ongeveer 126.000 mannelijke verdachten.

LocalFocus onderzocht ook het aandeel mannen en vrouwen bij de afzonderlijke delicten. Dat overzicht zie je hieronder: