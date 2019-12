Benjamin (8) wil dat mensen vaker naar elkaar zwaaien

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

Eigenlijk heeft Benjamin het plan niet zelf bedacht, maar hij zag op het Jeugdjournaal dat ze in Zwolle ook zwaaistenen hadden neergelegd. 'En toen dacht ik: hé, dat is ook leuk om in Nijmegen te hebben. Zo kan je eenzame mensen gelukkig maken.'

'Het werkt!'

Met spuitbussen en mallen gaan Benjamin en de anderen aan de slag met stoeptegels op de binnenplaats van het gemeentehuis. Binnen no time hebben ze de saaie grijze tegels voorzien van handjes in fel oranje, groen en wit. Twee tegels die Benjamin in zijn eigen straat onder handen heeft genomen doen wat ze moeten doen: mensen zwaaien naar elkaar. Benjamin: 'Ja, het werkt echt!'

'Politiek kán wel snel werken'

Als alle 33 stenen woensdagmiddag van een handje zijn voorzien, gaat het gezelschap naar de Bloemerstraat in het centrum om er alvast één neer te leggen. Nog geen maand nadat Benjamin zijn plan voorlegde aan de gemeenteraad. Gemeenteraadslid Marjolijn Mijling van het CDA: 'We kúnnen wel snel werken. Als we er maar niet eerst over hoeven te debatteren en dit vonden we zo'n goed plan dat we het gewoon direct wilden uitvoeren.'

De eerste steen die woensdagmiddag in de Bloemerstraat werd gelegd, bleek gelijk zijn werk te doen. Mensen die langsliepen, zwaaiden direct terug naar Benjamin, die zelf dan ook meer dan enthousiast stond te zwaaien.