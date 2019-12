De Graafschap moet winnen na doorbroken euforie

De Doetinchemmers moeten het mogelijk stellen zonder Gregor Breinburg. De middenvelder heeft een rugblessure en werkt aan zijn herstel, maar is een twijfelgeval. Frank Olijve lijkt zijn logische vervanger, al is er ook een variant denkbaar met Stef Nijland in de basis. Dan zou Branco van den Boomen wat meer controlerend moeten gaan spelen.

Niet veel wijzigingen

Trainer Mike Snoei wil ondanks de twee teleurstellende resultaten tegen Jong AZ (2-1 nederlaag) en Go Ahead (1-1 thuis) niet veel veranderen. 'We gaan niet de boel overhoop halen, omdat we een keer verloren hebben. We gaan dus niet zo gek veel veranderen. Ik vond dat er niks mis was met de wedstrijd tegen Go Ahead qua instelling. Voetballend kon het allemaal tien keer beter, maar met het publiek erachter is er geknokt en gevochten. Alleen wil ik ook dat er gevoetbald wordt en dat gebeurde pas in de tweede helft.'

Euforie doorbroken

Volgens de trainer reageren de spelers wel goed. 'Die euforie van dat onoverwinnelijke is doorbroken na Jong AZ. We zagen dat niet aankomen. Dat doet wat met mensen. Dat zag je bij Ralf Seuntjens en ook later wel bij anderen in de kleedkamer. We zijn hard toe aan een goede overwinning. We hebben niet voldoende geprofiteerd, want ik had gezien het programma even gedacht dat we een gaatje hadden kunnen slaan. We hebben geen goede zaken gedaan tegen onze vrienden uit Alkmaar. Zo'n resultaat als tegen Go Ahead is vervelend, maar dat zijn wel gelijkwaardige ploegen. Die zijn niet zoveel minder dan De Graafschap.'

Vermoedelijke opstelling:

Jurjus; Owusu, van Huizen, van de Pavert, Tutuarima; Vet, van den Boomen, Nijland (Olijve); van Mieghem, Seuntjens, Hamdaoui.