Graafschapper Gregor Breinburg hoopt tegen FC Den Bosch te spelen

'Ik trainde gedeeltelijk met de groep, passen, trappen en afwerken. En daarna apart. Het gaat de goede kant op. Ik doe er alles aan, ga naar de chiropractor en probeer zo snel mogelijk weer fit te zijn. Ik was gebrand op revanche na zo'n wedstrijd tegen Jong AZ. Maar toen ging ik door mijn onderrug helaas.'

De Graafschap is opeens teruggevallen. 'Ja, maar je kunt alles verwachten in deze competitie. We zijn de favoriet en iedereen wil van ons winnen. Daar kunnen we nog steeds wel mee omgaan, maar het is nu even wat lastiger. We komen wel weer terug. We moeten nu zo snel mogelijk de draad weer oppakken. Punten bij elkaar rapen en kijken hoe we staan bij de winterstop.'