Veel belangstelling voor vertrekkende Linssen bij Vitesse

door Richard van der Made

Dat melden verschillende bronnen aan Omroep Gelderland. Linssen is bezig aan zijn derde en laatste seizoen bij Vitesse. Dat hij in Arnhem niet zou verlengen was al een tijdje duidelijk nu hij in juni uit zijn contract loopt en dus transfervrij is. Een ideale situatie voor de 29-jarige spits.

Aanjager en afmaker

Vorig seizoen stond de Limburger er al voor open om zelfs in de winterstop verkocht te worden, maar Vitesse wilde daar niet aan meewerken. 'Dan kan ook de club nog iets aan mij verdienen', reageerde Linssen toen. Bij Vitesse is hij uitgegroeid tot de belangrijkste speler. Hij geldt als het uithangbord van de huidige selectie en is aanjager en afmaker tegelijk.

Transfervrij

Leveren doet hij al drie seizoenen meer dan behoorlijk in het geel-zwart. In alle competities (dus ook de Europa League in 2017) staat Linssen momenteel op 41 doelpunten. Ook zorgt hij regelmatig voor assists. De aanvaller speelde vrijdag tegen SC Heerenveen zijn 100e wedstrijd in Gelderse dienst. Linssen is gewild, omdat hij in zijn beste voetbaljaren zit en aan het eind van dit seizoen ook nog eens transfervrij is. Zijn positie is daarmee sterk.

Scoringsdrift

Dit seizoen staat de teller alweer op acht goals, terwijl Vitesse een moeizaam seizoen doormaakt. De laatste vijf duels werden verloren en trainer Slutskiy stapte op. De scoringsdrift van Linssen blijft niet onopgemerkt. Veel Europese clubs hebben reeds geïnformeerd bij zijn zaakwaarnemer Patrick van Diemen. Ook Edwin Linssen, jeugdtrainer bij Vitesse, denkt en kijkt mee naar de toekomst van zijn jongere broer.

Veelvoud

Ook vanuit Amerika wordt serieus gelonkt naar de voormalig speler van VVV, FC Groningen en Heracles. De linksbuiten zou zeker open staan voor een avontuur in de Major League Soccer (MLS), waar hij een veelvoud kan verdienen in vergelijking met het salaris bij Vitesse. 'Ik sta zeker open voor het buitenland. Een ander gebied en land proeven, kijken hoe de mentaliteit daar is. Als voetballer heb je nu éénmaal sneller die kans dan bij een gewone baan', vertelde Linssen eind vorig seizoen al eens over zijn ambities. Onlangs vertrok Alexander Büttner, die een goede band onderhoudt met Linssen, al naar de MLS.

Feyenoord

De interesse laat hij voorlopig rustig op zich afkomen. Linssen houdt alle opties open en concentreert zich als aanvoerder voorlopig op een wederopstanding van Vitesse. In Nederland zou hij eventueel graag voor Feyenoord spelen, maar de Rotterdamse club is (tot nu toe) nog nooit concreet geweest.

Serieus

Mogelijk vertrekt Linssen binnenkort al wel uit de Gelderse hoofdstad. De clubleiding van Vitesse zal een concreet en interessant bod nu in elk geval zeer serieus nemen, omdat komende zomer niets meer aan de spits verdiend kan worden. Voor Linssen zelf moet dan alles kloppen. Een transfer in de winterstop, dus lopende een seizoen, heeft echter niet direct zijn voorkeur.