Wallaby ontsnapt in Culemborg: dierenambulance platgebeld, maar kan niks doen

Een kleine kangoeroe zet al een paar dagen een buurt in Culemborg op stelten. De wallaby ontsnapte zaterdag bij een boer en is sindsdien al door meerdere inwoners gezien. Toch loopt het beestje nog altijd vrij rond, want de eigenaar wil hem niet laten vangen door de dierenambulance.

De wallaby, een klein soort kangoeroe dat oorspronkelijk alleen in Australië leeft, is gesignaleerd in de buurt van het Bakelbos en het park De Plantage in Culemborg. 'Mijn vriend moest er opeens voor op de rem. Ik dacht eerst dat hij een grapje maakte, maar hij had een foto', vertelt een buurtbewoonster die anoniem wil blijven.

Dierenambulance Vianen en omstreken, die ook in Culemborg opereert, werd er zaterdagavond over gebeld. 'Toen hebben we hem geprobeerd te vangen. We kwamen heel dichtbij, tot anderhalve meter, maar opeens sprong hij weg. In het donker is hij dan niet meer te vinden', vertelt Gerrit de Boom.

Tien telefoontjes per dag

Sindsdien krijgt de dierenambulance zo'n 10 tot 15 meldingen per dag van mensen die het beestje gezien hebben. Ze kunnen er echter niet verder achteraan, omdat de boer van wie de wallaby is, het dier zelf wil vangen. 'Dan kunnen wij alleen wat doen als we daartoe opdracht krijgen van de politie.'

Buurtbewoners maken zich er druk over dat er tot nu toe weinig actie ondernomen lijkt te worden om de kleine kangoeroe te vangen. Eén van hen belde daarom de politie. 'Dit is een schande. Als je zulke dieren houdt, moet je er ook verantwoordelijkheid voor nemen als er één ontsnapt', vindt Margriet. 'Deze dieren kunnen, als ze gestrest zijn, agressief worden. Of hij komt in het verkeer terecht en er gebeuren ongelukken. Mensen vinden het heel exotisch, maar het is ook gewoon linke soep.'

'Laat het dier met rust'

Volgens de dierenambulance kan de wallaby wel overleven in de koude Hollandse winter. 'Dat is geen probleem. En er zijn nog genoeg vetplanten om te eten dus hij overleeft het wel', meent De Boom. Hij roept mensen op het dier met rust te laten, om het niet zenuwachtig te maken. 'Dat maakt het alleen maar lastiger om hem te vangen. En een beest in het nauw kan rare dingen doen. Ze kunnen best hard schoppen.'

De boer en de politie waren woensdagavond niet bereikbaar voor een toelichting.

Niet de eerste keer

Het is overigens niet de eerste keer dit jaar dat er een wallaby vrij rond loopt in de provincie. Eerder dit jaar ontsnapte er één van de kinderboerderij De Koperen Ezel in Epe. Rond Bevrijdingsdag zocht een wallaby in Winterswijk de vrijheid op.