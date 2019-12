Bijzonder pad geopend in Wezep

In Wezep is woensdagmiddag het Cramerpad geopend. Dat herinnert aan de vele Wezepers en Oldebroekers die erover met de fiets naar de Berghuizer papierfabriek gingen.

Bij de opening waren ook oud-werknemers Reier Koele, Martin Westerink en Arie Kroeze aanwezig. Het begin van het pad bevindt zich bij de parkeerplaats aan de Keizersweg ter hoogte van de Voskuilersteeg.

De Berghuizer papierfabriek was lange tijd eigendom van de familie Cramer uit Ootmarsum. Er staat nu nog een waterrad met een verwijzing naar de oorsprong van de papier industrie, eerst in Ootmarsum, later verhuist naar Wapenveld. In de volksmond bleef de fabriek 'Cramer' heten.

Er is discussie geweest met de Oudheidkundige Vereniging of dit wel precies de plek was, maar dat vindt de initiatiefnemer, Klankbordgroep Wezep, niet heel belangrijk. 'We willen de mannen herdenken die jarenlang de kost (bij) verdienden door op de fiets naar de zware klus te gaan die hun wachtte op de papierfabriek in Wapenveld.'