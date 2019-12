Rijk en provincies zijn eruit: nieuwe stikstofregels op komst

door Gerwin Peelen

In die nieuwe regels is een stap gezet richting de boeren, want agrarische bedrijven raken ongebruikte vergunningen niet langer kwijt. De oorspronkelijke regels zorgden voor veel onrust onder boeren, zij spraken van diefstal.

In de oorspronkelijke regels zouden boeren 'stikstofruimte' die zij niet gebruikten kwijtraken. Een boer kan bijvoorbeeld een vergunning hebben voor twee stallen, terwijl er maar een stal is gebouwd. Die boer zou dan de vergunning voor die tweede stal kwijtraken. Dat is nu uit de regels gehaald.

In de nieuwe regels raken boeren de ongebruikte 'stikstofruimte' niet langer kwijt zolang ze geen nieuwe vergunning nodig hebben. Dat geldt niet voor bedrijven die wel een nieuwe vergunning nodig hebben. Zij raken de ongebruikte ruimte wel kwijt. Maar voor bedrijven die al flink hebben geïnvesteerd - bijvoorbeeld al een stal hebben gebouwd - kan een uitzondering worden gemaakt.

30 procent naar de natuur

De ongebruikte ruimte vervalt ook als de stikstofruimte wordt verkocht: dat heet extern salderen. Als een bedrijf dringend op zoek is naar een vergunning kan die worden overgekocht van een ander bedrijf. Het verkopende bedrijf moet dan wel stoppen. Van die verkochte vergunning blijft overigens maar 70 procent over, de rest wordt teruggegeven aan de overheid. Op die manier probeert de overheid de stikstofuitstoot te verminderen.

In Den Haag wordt tegelijkertijd gedebatteerd over een spoedwet om de stikstofcrisis aan te pakken. Met een pakket aan snelle regels moet er voldoende stikstofruimte komen om de woningbouw weer op gang te helpen. Tegen die regels is echter verzet. Zo zijn de PvdA en GroenLinks tegen en de steun van één van die partijen is nodig om het pakket door de Eerste Kamer te loodsen.