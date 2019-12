Van putter tot bijeneter: wat een prachtige kleuren hebben onze vogels eigenlijk

Het is nog rustig in de tentoonstellingsruimte. Geen bezoeker te zien. Alleen de vogels kwetteren dat het een lieve lust is. Aan de zijkant zitten keurmeesters in stofjassen aan hun tafeltjes. Soms staan ze op en overleggen met elkaar. 'Dit vind ik wel een zesentachtiger. Alleen de kleur is te flets.' Duidelijk is dat hier geconcentreerd gewerkt wordt.

Mutant of wild

Er wordt gekeurd op voorkomen, kleur en verenkleed. Omdat het om inlandse vogels gaat, zijn er kwekers die zich bekwamen in veldkleuren. Anderen gaan verder dan de natuur en proberen te kweken op mutantkleuren zoals je die in het echt niet tegenkomt. Het resultaat: rijen kooitjes met vogels die op detail van elkaar verschillen.

Natuur of kooi

Dat vogels misschien wel gewoon in de natuur horen te vliegen en niet in een kooitje horen te hippen, klopt niet per se, vindt bestuurslid Paul Oude Elferink van de organiserende Speciaalclub Europese Cultuurvogels.

'Het houden van vogels is van aller tijden. En om deze vogels tot nageslacht te krijgen moet je heel erg goed je best doen. Zonder liefde voor de dieren lukt dat echt niet. Bovendien: wie heeft er ooit een goudvink van zó dichtbij gezien. Dat is toch een prachtig gezicht!'

Vanaf vrijdagochtend is de vogelshow in Afferden het hele weekend voor het publiek geopend.