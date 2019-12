Achterhoekse handbalster Housheer geniet op WK: 'Dit is heel speciaal'

Een dragende speelster is ze nog niet, maar het talent en de motivatie om dat te worden heeft ze zeker. Handbalster Dione Housheer uit Ulft staat met Oranje op het WK in Japan. 'Dit is natuurlijk niet zo maar iets.'

door Richard van der Made

Ze is pas 20 jaar jong en staat met het A-team voor het eerst op een WK. Op de rechteropbouw moet linkshander Housheer routinier Laura van der Heijden nog voor zich dulden, net als vorig jaar in Frankrijk op het EK. Maar af en toe krijgt ze in Azië zeker haar kansen van coach Emmanuel Mayonnade. Housheer geldt niet voor niets als één van de grootste talenten van het Nederlandse handbal.

Geduld

'Het is gaaf dat ik minuten maak', meldt de Achterhoekse speelster vanuit het verre Japan. 'Op deze leeftijd sta ik toch maar op dit podium. Dat is bijzonder, zorgt bij mij voor kippenvel en is heel speciaal. Laura is van topniveau en gewoon heel ervaren. Wat dat betreft heb ik ook geduld. Ik grijp elke kans die ik hier krijg met twee handen aan.'

Waarschuwing

Nederland opende het WK zwak en stroef. Slovenië won met zes goals verschil. Een harde klap die Oranje nog wel eens duur kan komen te staan. Maar de gevolgen van dat verlies worden de komende dagen pas echt duidelijk. 'Dat was niet zo best', drukt Housheer zich voorzichtig uit. Om vervolgens te zeggen: 'Het was een dreun en we zijn nu gewaarschuwd. We stonden al met beide voeten op de grond, maar het vizier staat nu wel extra op scherp. De overige wedstrijden worden dan extra belangrijk.'

Noorwegen

De druk staat er vol op voor de handbalsters donderdag in de cruciale ontmoeting met Servië. Beide landen hebben vier punten. Een dag later volgt grootmacht Noorwegen, dat koploper is met zes punten. De poule bestaat ook nog uit Slovenië en de laagvliegers Cuba en Angola. De eerste drie gaan door naar het hoofdtoernooi. 'Noorwegen is erg goed in vorm. Ze hebben ook altijd wel weer genoeg goede meiden achter de hand. Als zij een hele slechte dag hebben, hebben wij een kans.'

Vorm van de dag

'Maar eerst zijn alle pijlen op Servië gericht. Met Noorwegen zijn we nu niet bezig', zegt de in Gendringen geboren Housheer die opgroeide in Ulft en nu in Denemarken speelt voor Nykobing. 'Ik verwacht dat het spannend wordt waarbij het echt op de vorm van de dag aankomt. Wij hebben genoeg ervaren speelsters en soms heb je ook gewoon wat geluk nodig.'

Motivatie

Extra motivatie van buitenaf is niet nodig zegt Housheer. Ze roemt de sfeer en kwaliteiten in de ploeg en verwacht vechtlust tegen de stugge Servische vrouwen. 'De drive om te winnen voel je. We weten zelf heel goed wat er op het spel staat en als team hebben we geen andere motivatie nodig. Die hebben we zelf wel, we willen en dat weet iedereen in de ploeg. We kunnen handballend ook beter en zijn nog niet op ons niveau.'

'Cool'

De selectie zit inmiddels al bijna twee weken in Kumamoto in het zuiden van Japan. Housheer, gevreesd om haar sterke schot uit de tweede lijn, was er al eens. 'Heel toevallig was ik hier met mijn Deense club in de voorbereiding op het seizoen. Precies op dezelfde plek. Het is cool om terug te zijn. Alles is gewoon heel anders dan bij ons in Europa. Het eten, de cultuur, de mensen.'

WC als kunstwerk

Housheer is een nuchtere Achterhoeker en kijkt nog wel eens vreemd op van Japanse gewoontes. 'De liften worden hier voor je open gedaan. Mensen zwaaien en buigen naar voren bij het gedag zeggen. Een hand of knuffel geven mag hier niet en zie je ook niet. Van het toilet wordt hier een soort kunstwerk gemaakt. Met sprays die overal uitkomen en overal dingetjes om te reinigen. Heel gek allemaal. En ook op straat is het ook al heel schoon. Afval zie je nergens.'

Andere culturen

'De mensen zijn heel nederig, maar ook super sociaal en ontzettend lief', vervolgt Housheer vanuit het spelershotel in Kumamoto. 'Ik vind het mooi om meerdere culturen te leren kennen en die verschillen te zien. Dat maak je niet vaak mee. Vooraf is ons ook een aantal dingen verteld, zodat we iets beter voorbereid waren. We zijn hier natuurlijk ook al tien dagen van te voren naartoe gegaan om te wennen.'

Punten

Donderdag, Nederlandse tijd 10:00 uur, is het erop of eronder en moet Nederland zijn derde wedstrijd in de poule winnen om naar het hoofdtoernooi te kunnen. De opzet is daarbij als volgt. Je neemt alleen punten mee naar het hoofdtoernooi die je wint van ploegen die zich ook voor de volgende ronde plaatsen. Dat Angola daarom won van Slovenië was een meevaller.

Voor Nederland kan het gunstig zijn, omdat van Slovenië werd verloren en het onderling resultaat telt bij de afrekening als ploegen gelijk eindigen. 'Dat was even een klein geluk momentje. Niemand had dat verwacht en dan ben je wel even blij. Maar we zullen toch minimaal twee punten moeten meenemen en die zijn morgen te verdienen. Anders wordt het wel heel zwaar', besluit Housheer.