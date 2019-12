Actiegroepen: fouten in stikstofberekeningen Lelystad Airport

De uitstoot voor natuurgebieden zoals de Veluwe en de Randmeren is volgens de actievoerders hoger dan officiële rapporten voorschotelen. Dat stellen zij in een rapport dat woensdag naar buiten kwam.

Gevolgen voor natuurgebieden

De berekeningen zijn gedaan door Leon Adegeest, voorman van de Samenwerkende Actiegroepen Tegen Laagvliegen (SATL). Adgeest was ook degene die twee jaar geleden fouten aantoonde in geluidsberekeningen in de milieueffectrapportage van Lelystad Airport.

Op basis van zijn berekeningen moest destijds een deel van de procedure helemaal opnieuw. Nu stelt hij dat er ook in de berekeningen van de stikstofuitstoot fouten zijn gemaakt. Bij het programma EenVandaag spreekt hij woensdag van 'oplichterij'

Volgens Adegeest is de neerslag van stikstof in natuurgebieden als de Veluwe en de Randmeren veel groter dan in officiële rapporten is berekend. Het schadelijk effect van extra autoverkeer naar het vliegveld is bovendien niet goed meegenomen. Vanaf Lelystad moeten vooral vakantievluchten vertrekken. De start- en landingsbaan en andere infrastructuur zijn daarvoor al helemaal aangepast.

Getouwtrek rond luchthaven

Rond Lelystad Airport is al jarenlang getouwtrek, vooral over de vliegroutes. Die lopen voor een groot deel over Gelderland. Inwoners van onder meer Hattem en Wezep vrezen geluidsoverlast. De rijksoverheid moest de routes al eens aanpassen toen bleek dat berekeningen over de geluidsoverlast niet klopten.

Aanvankelijk stond de opening van het vliegveld voor april volgend jaar op de agenda. Volgens minister Cora van Nieuwenhuizen is dat niet langer haalbaar. Nu mikt de regering op najaar 2020.