Verbouwing kinderboerderij Doetinchem bijna af

Kinderboerderij Kokiezier in Doetinchem is bijna klaar met de grote verbouwing. In februari besloot de gemeente om bijna een ton in de boerderij te investeren zodat de toegankelijkheid en faciliteiten, met het plaatsen van onder meer een mindervalidentoilet, verbeterd konden worden.

'We hebben bezoekers die ouder zijn en die kunnen dan makkelijker naar de wc', zegt Margré Baars-Tijken, die beheerder is van de kinderboerderij. Met het geld dat beschikbaar is gesteld door de gemeente, vergroot Kokiezier naast het plaatsen van een mindervalidentoilet ook de beheerdersruimte voor vrijwilligers. 'We waren heel erg aan het puzzelen waar het mindervalidentoilet zou komen', zegt Baars-Tijken. 'Omdat de kiosk erg klein en niet geïsoleerd is, hadden we bedacht om het groter aan te pakken.'



Voor de dieren in het park gaat er met de verbouwing weinig veranderen. Ondanks dat de bouw de afgelopen weken af en toe lawaai gaf, hebben de dieren nergens last van gehad. 'We hebben alleen een aantal dieren die binnen stonden verplaatst', aldus Baars-Tijken. 'Want die zaten tegen de muur aan die gebroken wordt.' Aan het eind van het jaar moet de verbouwing volgens de beheerder af zijn: 'Ze werken er hard voor, dus dat komt vast wel goed.'